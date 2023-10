A GATA DA HORA: Bia Fernandes recusa R$ 3 mil para posar com uma calcinha do Flamengo

Bia Fernandes, musa do Vasco e também finalista do Miss Bumbum 2023, vive recebendo propostas para lá de inusitadas no Privacy. Um assinante ofereceu R$ 3 mil para ela posar com uma calcinha do Flamengo e uma outra foto só com a camisa do Rubro-negro.



"Ele chegou oferecendo mil reais. Como não topei, ele aumentou para 3 mil. Em algumas fotos, eu estaria tendo que usar uma calcinha do Flamengo. Disse que eu achava fácil na internet e na outras sem nada, só com uma camisa ou top deste time", revela.



A modelo recusou a proposta e ainda xingou o rapaz. "Perdi a cabeça. Não gosto de ser humilhada. Eu achei que o feitiche dele era esse humilhar. Sou Vasco até morrer. Não usaria camisa de outro time, mesmo ganhando. Ou então alguma pessoa que não gosta de mim, queria espalhar as fotos por aí para me queimar com a torcida. Fiquei assustada", disse.



Bia também falou sobre a atual fase do clube cruzmaltino. "Sei que não estamos no topo do Brasileirão, mas não vamos cair. Mesmo que caia continuarei vascaína. E não aceito esse tipo de proposta por dinheiro nenhum", finaliza.