A GATA DA HORA: Elisa Sanches revela assinatura de Termo de Confidencialidade após encontro com político do Rio de Janeiro: 'Acontece muito'

A famosa atriz de conteúdo adulto, Elisa Sanches, compartilhou detalhes surpreendentes sobre seu envolvimento com um político do Rio de Janeiro. Ela destacou que a assinatura de termos de confidencialidade é uma ocorrência frequente no mundo das celebridades e entretenimento adulto.



"Acontece muito mais do que as pessoas pensam", disse Elisa Sanches. "Os políticos e figuras públicas muitas vezes buscam encontros discretos com pessoas do entretenimento adulto, e é comum que exijam termos de confidencialidade para proteger suas imagens públicas."



A atriz, que é conhecida por abrir as maiores curiosidades dos bastidores da sua profissão nas redes sociais, não revelou detalhes específicos sobre o político envolvido, mas ressaltou que respeita a privacidade e os acordos firmados.



"A minha prioridade é sempre respeitar os acordos que fiz, mesmo que isso signifique manter certos segredos", acrescentou Elisa. "A transparência é importante, mas também é fundamental respeitar a privacidade das pessoas."