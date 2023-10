A GATA DA HORA: Luh Macedo faz ensaio fotográfico para comemorar título do São Paulo

A modelo e Musa do São Paulo, Luh Macedo, aproveitou para comemorar a conquista do Tricolor paulista na Copa do Brasil publicando uma foto exibindo suas belas curvas e seu bumbum avantajado.

Em sua conta do Instagram, comemorou muito a conquista deste título inédito do São Paulo exibindo toda a sua sensualidade, charme e seu corpo escultural, além da tatuagem gigante que possui nas costas em formato de asas.



Por isso, Luh Macedo foi muito elogiada na web pelos seus fãs, onde alguns dos comentários realizados diariamente para a beldade são "Provocante", "Musa perfeita" e "Nossa que diva". Para poder acompanhar mais sobre a beldade, basta seguir no seu Instagram @luh_macedo_musa