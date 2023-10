A GATA DA HORA: Lina Nakamura investe em curso de TV e Cinema após Verdades Secretas: 'Atuar em filmes e novelas'

Faturando R$ 70 mil por mês com seus nudes, a criadora de conteúdo Lina Nakamura, 23 anos, que está no topo do OnlyFans e Privacy, decidiu expandir os horizontes na arte e investir na carreira de atriz, inspirada na série ‘Verdades Secretas’, da TV Globo.



Na Escola de Atores Wolf Maya, em São Paulo, ela contou que “gosta de ser criativa em frente às câmeras” em seus vídeos e que já até havia pensado no assunto no passado, mas tomou a decisão de fato após assistir a minissérie de Walcyr Carrasco, que revelou muitas estrelas.



“Sempre gostei de novelas e sonhava em ser atriz desde criança. Simplesmente fiquei obcecada por Verdades Secretas, pela forma como o Walcyr explorou o submundo de glamour e sensualidade envolvendo as modelos. Assisti a todos os capítulos mais de uma vez”, revela.



Determinada a ganhar espaço na telinha, Lina conseguiu uma chance para fazer uma participação como atriz na RedeTV!, e aproveitou cada segundo para aprender mais sobre a profissão e conhecer os bastidores.



“Quando gravei pude ver como são as coisas quando estamos diante das câmeras. Foi algo que atiçou ainda mais a vontade. A gravação teve foco em sensualidade e humor, mas agora quero mostrar que sou muito mais que um corpinho bonito. Apesar de não me incomodar, não quero ficar rotulada só como uma sex simbol na TV. Quero atuar em filmes e novelas, me jogar em produções e gêneros”, diz.