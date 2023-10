A GATA DA HORA: Andrea Sunshine transou com cerca de 800 pessoas e expôs suas favoritas à tabloide inglês

A vovó fitness Andrea Sunshine, de 53 anos, abriu a sua intimidade em uma entrevista reveladora ao tabloide internacional DailyStar. Após contar que ela já transou com mais de 800 pessoas, ela listou pela primeira vez as experiências sexuais mais inesquecíveis da sua vida. “Já perdi as contas de quantos parceiros eu já dormi. É difícil escolher qual experiência foi a mais inesquecível, eu poderia escrever um livro sobre isso”, contou.



Durante a entrevista, Sunshine decidiu contar tudo sobre três de suas experiências favoritas. A primeira envolveu irmãs gêmeas - já revelou que é bissexual e que se sente “muito atraída por mulheres bonitas”. Ela detalhou: “Então tivemos uma noite de mulheres, onde saímos para jantar e depois para uma boate. "Conversamos sobre sexo sem parar, o que nos deixou com muito tesão e nos levou de volta ao meu apartamento. Durante a agitação, uma das irmãs teve a ideia de ligar para o namorado que então se juntou a nós. Estava indescritivelmente quente."



Outra experiência sexual envolveu o namorado de Andrea, que ela conheceu na Noruega em 2017. Sunshine contou que estava “profundamente apaixonada” pelo homem e uma de suas fantasias sexuais era fazer sexo por um dia sem parar. “Uma vez tínhamos até outra menina conosco, outra vez tomamos banho de chocolate. Estava tão quente que estou babando agora pensando nisso”.



Quanto à sua terceira experiência, Andrea desfrutou de mais uma sessão de sexo com várias pessoas em sua cama, embora desta vez fossem dois rapazes. Ela conta que namorou os dois amigos ao mesmo tempo por alguns meses e para complicar ainda mais as coisas, eles estavam dividindo o mesmo apartamento. “Tivemos uma relação sexual muito apaixonada. Foi muito emocionante. “Esta foi a primeira vez que namorei dois homens ao mesmo tempo. Ainda somos bons amigos hoje em dia”, continuou.



Falando sobre sua vida sexual, Andrea, que alegou ter sido banida de aplicativos de namoro, disse que tem sido difícil encontrar amantes fora da Internet. Quando questionada sobre a quantidade de pessoas com quem já dormiu, Andrea nos tranquilizou: “Em média é algo em torno de 800, mais ou menos”. Espie o Instagram @andrea__sunshinee