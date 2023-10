A GATA DA HORA: Thalita Souza faz jejum de 21 dias sem sexo: 'Difícil para quem fazia diariamente'

A atriz do Teste de Fidelidade da RedeTV!, Thalita Souza tem uma vida sexual bem ativa. Mas a modelo resolveu desacelerar. Pela segunda vez, ela está fazendo um jejum de sexo por 21 dias. Segundo a Bela do Fluminense, o propósito traz benefícios.



"O principal é eu focar em outros prazeres da vida. Acho que muitas vezes, a gente fica pensando em sexo que acaba esquecendo outras coisas. É como se eu me reconectasse. Voltando a olhar para mim. Além disso, é como se houvesse uma limpeza do organismo", afirma.



Thalita diz que nos 21 dias não irá nem se masturbar. "Não. Quero me afastar de tudo ligado ao sexo. Quando fiz e voltei, tive orgasmos mais longos e melhores. Gostei do ritual. Por isso, estou repetindo".