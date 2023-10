Priscyla Vidal, que do alto dos seus 43 anos, ostenta um corpo escultural e muito samba no pé, posou para um ensaio sensual relembrando seu reinado como rainha de bateria no último carnaval da Escola de Samba Tradição. A gata, em 2024, será a Rainha da Azul e Branco de Campinho e promete muito samba e ousadia! "Darei o melhor de mim na avenida para embalar os componentes e as arquibancadas", garante a beldade.