A GATA DA HORA: Bianka Cabral detona Felipe Neto: "Necessidade de atenção"

Após goleada do Vasco contra o Coritiba, Felipe Neto ironizou a torcida cruzmaltina nas redes sociais. Bianka Cabral, que é Miss do time, no concurso Miss Cariocão 2023, e vive atualmente em Dubai, não gostou das piadas feitas pelo botafoguense, e detonou. “A graça que tem no comentário do Felipe é ele falando sobre a torcida dele. O Botafogo passou anos na lanterna, não fazendo nada, nem torcida direito tem, e vem ele falar dos vascaínos. Perdeu a grande oportunidade de ficar calado, mas isso é a necessidade de atenção”, detonou ela, aos risos. Espie o Instagram @biankacabral