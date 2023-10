A GATA DA HORA: Ester Muniz se destaca em plataforma de conteúdo adulto

Com 21 anos de idade, a influenciadora Ester Muniz conquistou sua independência financeira através de seus conteúdos para maiores de 18 anos na plataforma digital OnlyFans. Hoje, completando um ano de carreira, a jovem faz planos para o futuro. Ela pretende comprar um carro zero e um apartamento no Brasil. Atualmente, Ester mora na Itália, mas tem planos de retornar ao seu país de origem, onde pretende fazer aulas de samba para se preparar para o maior espetáculo brasileiro, o Carnaval carioca. A beldade sonha em ser musa da Mangueira.