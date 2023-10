A GATA DA HORA: Simone Oliveira quer unir sensualidade e humor

Agora no ar como atriz de pegadinhas, no programa João Kleber Show da RedeTV!, Simone Oliveira já é chamada de comediante pelos fãs e seguidores. Nos bastidores, a loira conta que se inspirou em Vivi Fernandez, a eterna musa das câmeras escondidas, para desenvolver ainda mais o lado cômico.



Em cena, Simone surge com piadas de duplo sentido e pouca roupa para provocar ciúmes nos casais. Para ela, o desafio mesmo é improvisar na frente das câmeras. E que mais do que se exibir, precisa caprichar no texto, envolver as vítimas de forma leve e divertida, e não economizar nas expressões faciais.



“Gosto do humor, é uma coisa que faz parte de mim. Sou uma pessoa alegre, de bem com a vida, que adora sorrir e fazer as pessoas darem risada. Sempre fui a engraçadinha da turma. Quando surgiu o convite, não pensei duas vezes. Sensualidade e humor combinam comigo”, diz.



Sem medo de ser rotulada como a ‘gostosona’ da TV, Simone diz que não se preocupa com haters e comparações com outras atrizes, inclusive da própria emissora. “Não tenho medo de rótulos, sou muito desencanada”, revela. “Claro que quero trabalhar com outros gêneros, adoro desafios. Mas não me vejo como uma atriz de novela, sou uma gostosona que faz humor. Aceito isso numa boa. Quero ser taxada como a gostosona da TV”.



Além da TV, Simone Oliveira investe nas suas plataformas sensuais faturando com sua intimidade. Ela ainda participa de um concurso de beleza, o Miss Copa do Brasil, representando seu time do coração: Chapecoense. “É tudo novo para mim, estou curtindo cada oportunidade e me jogando nos desafios. Estou me descobrindo como modelo, atriz e influencer +18”.