A GATA DA HORA: Mari Oliveira cria conteúdo +18 após ser demitida

A bióloga Mari Oliveira, de 23 anos, resolveu investir na criação de conteúdo +18 após perder o emprego na área e sua vida passou por uma verdadeira transformação. A coisa deu tão certo que ela ganhou o prêmio de “Mais Sensual do OnlyFans” em um concurso com jurados famosos e outras hot influencers.



Mari explica que o sucesso no OnlyFans veio de forma espontânea “por ela ser muito cuidadosa” com seus assinantes e fazer tudo com tesão. Ela não encara só como um trabalho, mas como um hobby que dá dinheiro. O segredo, segundo ela, é tratar cada um deles de uma maneira especial, atendendo pedidos, taras e fetiches.



“Sou uma gostosa que vai além dos nude. Sou uma companhia ali na plataforma, não sou mecânica, nem faço como obrigação. Já tem três anos que faço isso, eu mesma respondo as mensagens, mando nudes, faço surpresas, gosto de fazer as pessoas gozarem comigo. Precisa ser autêntica e ter coragem para dar certo, e isso eu tenho de sobra. Faço com tesão”, garante.



Atender aos pedidos inusitados dos assinantes garante uma renda mensal média de R$ 50 mil para ela. Pensando no futuro, Mari investiu parte do dinheiro em duas pós-graduações, mas não pretende parar por agora.



“São coisas exclusivas, você não acha em nenhum outro lugar. Tem cenas de todos os tipos”, ressalta. “Tem gente que pede apenas para conversar no privado, outros enviam fotos íntimas para eu dar nota, e alguns pedem para eu dançar e tirar a roupa. Gosto de realizar todos os fetiches. Disposição não falta comigo, eles sempre voltam pedindo mais”, revela aos risos.



Alvo de críticas por conta do trabalho nas plataformas de conteúdo +18, Mari diz que não liga para os comentários maldosos e que não pretende parar com os vídeos.



“Eu bati no peito e corri atrás dessa liberdade. Ganho dinheiro com a minha própria intimidade. Se você me julga porque sou gostosa, porque tenho OnlyFans, definitivamente não deveria estar ali me vendo pelada. É muita hipocrisia”, diz. “No início me julgavam por ser bióloga, hoje assinam meu perfil para ver tudo”.