A GATA DA HORA: Francine Carvalho é coroada rainha de bateria da X9 Pioneira pelo 4º ano: 'Preparação já começou'

Com 10 anos de Carnaval, quatro deles como rainha da escola de samba X9 Pioneira, a empresária Francine Carvalho nem pensa em ficar longe da avenida. Ela segue no posto em 2024 e acaba de ser coroada novamente, renovando seu compromisso com a maior agremiação de Santos, no litoral de São Paulo, que tem o segundo maior Carnaval do Estado.



“É um caso de amor com a escola e com o Carnaval. A minha preparação começou hoje, já estou ansiosa para escolher a fantasia, decidir os detalhes e voltar aos ensaios com a comunidade. Muita gente imagina que o Carnaval é só em fevereiro, mas o corre começa bem antes. Tem rainha que só dá close em cima da hora, mas eu me envolvo em tudo. Sou muito participativa”, diz.



Francine tem uma ligação muito forte com a comunidade e com a cidade de Santos, já que cresceu assistindo aos desfiles no litoral com a família e os amigos. Tanta dedicação já rendeu prêmios e homenagens no Carnaval.



“Sou muito planejada com tudo. Acho que por isso que dou conta de tantos compromissos com a escola. Para mim, Carnaval é o ano todo. Já começamos a planejar o desfile, a pensar nas fantasias de cada ensaio, a montar o camarote na quadra e a fazer os eventos. Me envolvo bastante em tudo. Não entrei no Carnaval só para aparecer. O samba faz parte da minha vida”.



Em novembro, a rainha vai inaugurar seu camarote na quadra, um presente da X9 Pioneira, que montou tudo especialmente para ela. Francine vai receber amigos, imprensa e comunidade em um espaço reservado. A ideia é se aproximar de todos, buscar novos parceiros e patrocinadores para a agremiação e apresentar o Carnaval para amigos.



“Foi um carinho enorme fazerem esse camarote para mim. Mais do que ser rainha, quero somar com a minha escola. Levar empresários e influenciadores para o Carnaval de Santos, mostrar o que estamos fazendo e quem sabe gerar negócios para a X9. Estou bem empolgada com tudo. Além disso, sigo como Musa da Gaviões da Fiel em São Paulo. Será mais um ano de jornada dupla”. Espie mais no Instagram: @francinecarvalhooficial