A GATA DA HORA: Amanda França, da RedeTV!, mostra shape renovado

Além da TV, a apresentadora e modelo Amanda França decidiu investir em outro lado desse universo: o da moda. Assistente de palco de João Kléber no ‘Teste de Fidelidade’, da RedeTV!, ela acaba de lançar sua marca fitness e de beachwear ‘Maldives’. Amanda participou de todo o projeto de criação das peças, acompanhou toda a confecção e está à frente do marketing.



“A marca é inspirada nas Maldivas e a coleção traz muitas referências de lá, com um ar de praia, verão e luxo. Já tinha a ideia de investir na moda, mas tudo começou a tomar forma quando viajei para as Maldivas. São peças versáteis para mulheres descoladas e modernas. É um estilo mais casual, sem aquela aparência tradicional de roupa de academia”.



Nos últimos meses, Amanda conta que observou muito o visual de famosas gringas para desenhar a primeira coleção, incluindo os biquínis. Ela estudou tendências, cores e tecidos. Com isso, desenhou as peças, montou a confecção e uma base de vendas em São Paulo, onde mora.



“Observei muito as tendências e mesclei com aquilo que gosto de usar, que acho confortável e estiloso. Apostei em peças para mulheres que têm uma vida agitada e que muitas vezes precisam sair da academia e ir para outro compromisso. É uma moda casual, diferente, ousada e elegante. No caso dos biquínis, tem uma pegada bem gringa”, destaca.



Nas redes sociais, Amanda comemorou a novidade com os fãs e afastou a chance de deixar a TV por conta da nova marca. “Vou conciliar tudo. A Maldives é um projeto paralelo, o meu sonho de empreender. A TV é minha paixão, gosto de me comunicar e de estar com o público. Quem sabe não engato um projeto fitness na TV em breve. Tenho vontade de ter um programa ou talk show”. Espie o Instagram: @Meiaamandafranca.oficial