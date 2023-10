A GATA DA HORA: Denise Rocha quer levar o Halloween para dentro do Onlyfans

Preparada para as festas de Halloween, Denise Rocha fez um ensaio sensual vestida de bruxinha exclusivamente para os seus assinantes no OnlyFans. Com quase cinco milhões de seguidores no Instagram, a influencer deu um spoiler com algumas imagens do ensaio. A caracterização contou com um chapéu de ponta fina, body com transparência e uma bota de salto alto. “Preparei um ensaio de Halloween bem sensual, eu adoro a data e acho que os meus assinantes merecem novidades especiais também”, declarou.



Segurando uma abóbora, símbolo da data, Denise clicou fazendo manobras em um pole dance. Segundo ela, o início das práticas começou há cerca de sete meses. O motivo, no entanto, teve a ver com o seu perfil na plataforma adulta: “Os meus assinantes sempre me perguntavam se eu sabia fazer e eu já achava lindo e sensual. Resolvi, então, atender aos pedidos e iniciar as aulas para incrementar nas lives que faço”, explicou a loira. Para Denise, a flexibilidade e a tonificação dos músculos foram as primeiras mudanças que notou ao praticar o pole dance.



A influencer está focada na produção de conteúdo e o pole dance ajudou a trabalhar a sua autoestima de forma mais intensa. Denise conta que está sentindo a sensualidade aflorar e também se percebe mais empoderada, tanto para a produção do seu trabalho quanto na hora H. “Estou me sentindo muito mais sensual, a elasticidade também me trouxe um toque a mais no sexo. É muito melhor do jeito que está, talvez eu continue fazendo pole dance por longos anos”, finalizou.