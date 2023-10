A GATA DA HORA: Rubi Borges, solteira há 2 anos, diz que aprendeu a ser feliz sozinha: 'Não posso aceitar pouco'

Solteira há 2 anos, Rubi Borges diz que aprendeu a ser feliz sozinha: "Não posso aceitar pouco". Depois de ter passado por um casamento tóxico, a Bela do Vasco conta que descobriu que não precisava de ninguém para ser feliz.



Rubi Borges teve um casamento muito conturbado. Ela sofria violência física e verbal. Por isso, a atriz de pegadinhas, que está solteira há dois anos, reaprendeu a se amar e ver que não precisa ter um companheiro para ser feliz.



'Na verdade me fez ver que eu não posso aceitar pouco, por isso não consigo me relacionar. Minha vida é tão boa, que se entrar alguém atrapalha. Amo estar sozinha, fazer o que quero sem dar satisfações", comenta.



Mas não é por falta de pretendentes, já que Rubi recebe cantadas diariamente. Ela listou o que um homem precisa ter para conquistá-la. "Lealdade, cordialidade e companheirismo", garante a gata. Espie mais no Instagram @rubiborgesrj