A GATA DA HORA: Larissa Sumpani decidiu remover uma tatuagem que possui na coxa

Atual Miss Bumbum, Larissa Sumpani, compartilhou com os seguidores um novo procedimento que está fazendo. Dessa vez, ao contrário dos cuidados com o bumbum, ela está investindo na sua coxa. Lari decidiu remover uma tatuagem que possui na região e mostrou o processo aos seus 400 mil seguidores no Instagram que apoiaram a atitude da influencer. Segundo Larissa, o motivo da remoção se dá ao fato de que ela não se identifica mais com a imagem que desenhou anos atrás.



A aventura da adolescência não faz mais parte da fase adulta da modelo e Larissa conta que os gastos chegam a R$17 mil por apenas 10 sessões. “Quando somos adolescentes a gente não mede muito as consequências e eu era bem assim mesmo, uma menina rebelde. Recebi muitos avisos na época de que eu poderia me arrepender depois, a tatuagem escolhida era muito grande e cobria uma grande parte da coxa direita. Mas, determinada do jeito sou (e sempre fui), fiz mesmo assim”, revelou a jovem de 24 anos.



No entanto, o desenho composto por um lobo e uma mulher começou a incomodar a loira que preferiu se desfazer o quanto antes. Para ela, não importa a dor que possa sofrer com a remoção: “Já sofri fazendo e agora acho que será mais tranquilo para retirá-la. Sei que o laser causa um incômodo, mas selecionei a dedo a profissional que cuidará disso. Tenho certeza que ocorrerá tudo bem e terei um ótimo resultado”, disse a influencer.



Lari já realizou duas sessões em uma clínica do Rio de Janeiro e afirma que está sendo como o esperado. “Me dedico muito na academia para manter o shape em dia, gosto do meu corpo", comentou. Para ela, que carrega o título de Miss Bumbum 23, os seus glúteos precisam ser o destaque. “Logo mais veremos no que vai dar, voltarei com uma aparência bem mais clean e com certeza ainda mais bonita. Mais eu, né?! Deixei a adolescente rebelde de lado para dar lugar a mulher Larissa Sumpani.