A GATA DA HORA: Janaina Prazeres deixa a rapaziada cheia de prazer

Aos 35 anos, a modelo Janaina Prazeres, se destacou por ter sido eleita a “Mulher Perfeita” pela revista Playboy. Com o grande destaque da sua beleza internacionalmente, ela, que vive atualmente em São Paulo, revelou o quanto já investiu em procedimentos estéticos e cirurgias plásticas. Segundo ela, os gastos chegaram a R$300 mil reais.

“Adoro me sentir mais bonita, busco sempre que a minha autoestima esteja elevada. Esse é o segredo de uma vida melhor. Então, se eu posso investir nisso, não poupo. Com todas as cirurgias, eu já gastei cerca de R$300 mil e com certeza vou gastar mais”, declarou.



Janaina conta que já se submeteu a lipoaspiração, lipo HD, remoção de osso da costela, duas cirurgias no nariz, rinoplastia secundária, próteses mamárias, bioplastia nos glúteos, bioplastia facial, implante hormonal, além de outros procedimentos como uso de fios se sustentação, e cuidados com medicina integrativa. Esta última tem a ver com uma parceria entre o médico e o paciente para a manutenção da saúde, ou seja, o paciente recebe passivamente o tratamento para uma doença e começa a participar ativamente da própria saúde. “Temos que tirar proveito do que a medicina oferece”, afirma a modelo.



Ela explica que optar por fazer as cirurgias é uma estratégia, já que não consegue se dedicar às dietas. “Tentei fazer diferentes dietas e percebi que algumas ajudam de imediato, mas para mim não é vantajoso. São muito regradas e se tornam difíceis de encaixar na rotina. Acho que o bisturi resolve tudo de forma mais fácil, a dieta exige que a gente adapte a um novo estilo de vida e não estou disposta a isso”, desabafou Janaina que complementou dizendo que todos devem respeitar os próprios limites. A modelo reitera que é necessário escolher sempre um caminho com resultados benéficos para o corpo e a alma.



Preocupada também com a saúde mental, Janaina mantém consultas semanais com uma psicóloga: “Acho fundamental fazer terapia. É uma metodologia incrível e eficaz. O mais importante é termos zelo e amor por nós mesmos e não sermos tão críticos. Olhar para o lado bom da vida é sempre persistir nos nossos sonhos”, comentou. Vale lembrar que além das cirurgias, Janaina também se dedica à musculação, treinos de cardio, e eletroestimulação. Possui um acompanhamento contínuo com um personal que auxilia no ganho de tônus muscular.



“Faço refeições equilibradas, com proteínas, vegetais, e carboidratos. Evito refrigerantes e açúcar mas não dispenso um fast food. Gosto de fazer as minhas cirurgias, mas não abandono o meu corpo e confio apenas nelas”, declara Janaina que também pratica corrida, faz pompoarismo (é um exercício que consiste na contração dos músculos do períneo e da vagina), entre outros cuidados estéticos.