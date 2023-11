A GATA DA HORA: Miriam Rodrigues arrasa como Musa do Santos

Miriam Rodrigues, 35 anos, modelo e microempreendedora, está concorrendo como "Musa do Santos" no concurso Musa do Brasileirão 2023. A beldade quer realizar esta conquista por se tratar de um sonho para ela representar o time do seu coração.



Natural de Presidente Prudente/SP, porém reside em Praia Grande, no litoral paulista, a beldade arranca suspiros de quem a segue por meio das redes sociais, onde a gata não economiza nos seus cliques, esbanja toda a sua sensualidade e as suas belas curvas.

A modelo adora cantar, dançar, ir a praia e praticar atividades físicas, além de se considerar uma mulher divertida, alegre, ousada, focada e determinada. "Para inspirar mulheres e mostrar que podemos ser o que quisermos, livres e dona de nós mesmos e que podemos realizar sonhos. Sou torcedora do Santos desde de criança, para mim o Santos é um time alegre, cheio de histórias fantásticas, berço de jogadores incríveis e pra mim não importa a fase, se é ruim, se é boa, sempre serei Santos!", declarou. Para poder acompanhar mais sobre a gata, basta seguir espiar o Instagram @eumirodrigues87