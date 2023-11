Josi Oliveira seduz na TV de lingerie ou biquíni, como atriz do Teste de Fidelidade, da RedeTV!, mas já recusou proposta para entrar no OnlyFans. “Não quero ficar tachada, todas ficam com a imagem manchada. Não acho que abrir sua intimidade por aí seja normal”, diz Josi, que disputa o concurso Miss Copa do Brasil e está no Instagram @josioliveira.7