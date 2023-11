GATA DA HORA: Priscila Kimura retira 5kg de produtos do bumbum

A modelo e influencer Priscila Kimura gastou milhares de reais em procedimentos para aumentar o bumbum, mas o tratamento acabou dando errado e ela precisou retirar os produtos aplicados nos glúteos devido a danos que estavam acontecendo em seu corpo.



Foram retirados total de 5Kg entre biopolímeros e tecidos comprometidos dos glúteos, quadris e coluna lombar, cirurgia aberta, bastante invasiva. Quando ela adicionou o produto nos seus glúteos, ela contou que lhe venderam com o nome AQUALIFT, material foi encaminhado para biópsia com suspeita de ter sido aplicado silicone industrial + óleo mineral.



"Comecei observar de mudanças minhas medidas aumentando, mesmo eu prosseguindo com uma alimentação balanceada, dores intensas nas pernas, região lombar, de início pensei que era nervo ciático, até diagnosticar por meio de exames que o produto migrou para a região lombar, muito inchaço por todo o corpo, pernas, panturrilhas, pés, mãos, costas, roupas não servindo, parei atividades físicas de rotina, devido as dores lombares, articulações. Há um ano sem bronzear, porque quando a pele com o produto no corpo entra em contato aos raios ultravioletas faz muito mal, esquenta os biopolímeros e auxilia no espalhar do produto pelo corpo", relata.