Andrea Sunshine tem 53 anos, é fisiculturista e recebe pedidos picantes no OnlyFans. A 'vovó fitness' diz que um fã lhe ofereceu R$ 50 mil por um vídeo dela se depilando nua com uma lâmina de barbear. “Recebo muitos pedidos estranhos, mas este foi definitivamente um dos mais incomuns que já recebi”, disse Sunshine, que arrasa no Instagram @andrea__sunshinee