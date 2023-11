Janaina Prazeres está confirmada como a Musa da Bateria da Acadêmicos do Tatuapé para o carnaval paulista de 2024. “A festa sempre me traz uma energia ímpar, levar o nome da escola, ver o brilho no olhar do público e me manter num salto alto será uma das maiores experiências da minha vida”, disse a influencer, recentemente eleita 'A Mulher Perfeita' pela Playboy. O Instagram da loura é @janaina3