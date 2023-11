Grazzy Santos é modelo, influencer e dançarina. No último dia 18, a Musa do Inter-RS brilhou no desfile de biquíni do concurso Musa do Brasileirão 2023, sendo premiada com o Troféu Musa Destaque. "Foi muita emoção, pois adorei desfilar na passarela com todos olhando, me admirando", d a loura, que arrasa no Instagram @grazzy_rsantos