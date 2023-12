Dara Diniz fez um ensaio inspirado na ‘Barbie’, na Espanha, mas que acabou sendo interrompido pela polícia. "Foi tenso. Fiquei de lingerie numa rua deserta, mas alguém chamou a polícia e fomos pegos no flagra”, revela a modelo e atriz do Teste de Fidelidade da RedeTV!, sobre as fotos para a Sexy. Siga o Instagram @daradinizoficial