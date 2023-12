Daniella Chavez tem 34 anos, é musa do OnlyFans e ficou famosa em 2015 após boatos de affair com Cristiano Ronaldo. A loura desabafou sobre sua grande motivação como pessoa pública. "Nasci em um lugar muito humilde. Hoje estou feliz e trabalho para empoderar mulheres, para trazer sua melhor versão e para que elas também possam realizar sonhos", diz a gata, que está no Instagram @daniellachavezofficial