Izabela Pimenta conquistou o posto de Musa do Palmeiras 2023/24 no último sábado pelo concurso Musa do Brasileirão. "É um sonho que estou vivendo", revela a torcedora mais bela do time alviverde, que é muito presente no seu Instagram @iza_belapimenta. Pois é, o Palmeiras está mesmo batendo um bolão!