Juliana Drad é modelo, atleta de fisiculturismo, já participou do reality show 'A Casa das Pimentinhas' e vem arrasando com seu shape sarado e bem definido no perfil oficial @julianadrad0000 no Instagram. "Sempre fui independente. Agora estou focada no esporte, quero disputar algumas competições em 2024", disse a carioca, que mora em Campinas.