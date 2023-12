Ana Akiva, de 36 anos, é ex-pastora de uma igreja evangélica e se lançou nas plataformas de conteúdo adulto Privacy e OnlyFans. “Quando era casada, ele (ex-marido) me proibia de trabalhar fora e ter amizades. Vivia pela família e pela igreja. Fazer conteúdos sensuais não me diminui como filha de Deus e nem como pessoa”, diz Ana, que está no Instagram @anaakiva