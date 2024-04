A GATA DA HORA: Tifany Rocha é a Musa do Vascão

Tifany Rocha adora chamar a atenção com sua beleza, ousadia ,sensualidade e é apaixonada pelo seu time do coração. Estamos falando da apresentadora e criadora de conteúdo Tifany Rocha, que faz enorme sucesso nas redes sociais, onde possui mais de 139 mil seguidores no Instagram. Dessa vez, a beldade resolveu concorrer ao posto de “Musa do Vasco” no concurso Musa do Brasileirão 2024.



Tifany, de apenas 24 anos, mora em na cidade de São Paulo e contou sobre a quais razões a fizeram se inscrever no concurso. "Me inscrevi para ser Musa do Vasco pois sempre foi meu sonho ser musa, sou apaixonada pelo Vasco desde nova, nascida em lar vascaíno e estar vivendo isso é algo incrível para mim e minha família", relata.



Sobre a emoção de ser a Musa do Gigante da Colina, a gata vascaína que leva a cruz de malta em seu peito. "A emoção de representar o Vasco para mim não tem palavras nesse mundo que descreva, Vasco pra mim é história, é inclusão, levar o nome do meu time e a cruz de Malta no peito para mim é uma honra!", afirma.



Nas redes sociais, ela, que também foi Musa do Carnaval 2024, faz sucesso com seus cliques ostentando toda as suas curvas e seu corpo escultural através do seu Instagram oficial @tifanyrochaoficial.