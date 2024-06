mora em Maricá, é botafoguense, apaixonada por futebol e está sempre na arquibancada com a torcida Itaipuaçufogo. A moça estuda enfermagem e no tempo livre gosta de ler e curtir uma praia e um barzinho. Se quiser ver mais cliques dessa gata, basta dar uma espiadinha no Insta @regiane_1silva