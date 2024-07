Rafaela Dias está de volta ao concurso Miss Bumbum Brasil. A modelo que já foi campeã do Miss Bumbum Bronze no ano passado, retorna com o objetivo de conquistar a principal categoria do torneio. Com o título conquistado em 2023, a beldade teve oportunidades na TV, tanto na RedeTV quanto no SBT, trabalhando com João Kéber, Ratinho e Celso Portiolli. Confira mais da gata em seu Instagram @rafaeladiasgomesoficial