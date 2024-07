tem estética envolvente, vocais impecáveis e sonoridade que mistura as melodias de r&b e jazz com os beats de funk e trap. Inspirada em Amy Winehouse, Janis Joplin e Elis Regina, a gata 'chega chegando' com lançamentos incríveis. Além disso, fez essa linda foto na Praia do Sossego, em Niterói, para os leitores. Siga o Instagram @aeduardaoficial