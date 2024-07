é Miss Bumbum Pernambuco 2024 e produz conteúdo nas plataformas adultas OnlyFans e Privacy, com nudes e vídeos picantes. "Já gravei até em jet-ski em alto-mar. Acho excitante quando tem essa tensão de ser pega no flagra e observada", revela a modelo de 23 anos, que está no Instagram @alexiadhein