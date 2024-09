é amazonense, tem 31 anos e representa o Amazonas no concurso Musa do Brasileirão 2024. Casada e do signo de escorpião, a gata atua como contadora e estuda Engenharia Elétrica. Apaixonada pela natureza, a morena faz atividade física em casa para manter a forma e deixar o seu shape sarado. O Instagram dela é @adriana.barros92