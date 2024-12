foi eleita a vencedora do concurso Musa Carioca 2024, representando a Portuguesa-RJ. "Confesso que demorou para cair a ficha, foi uma sensação única e inexplicável, me sinto honrada por ter recebido tantos votos e acima de tudo grata a Deus e a todos", revela. A musa fitness tem 33 anos, é mãe e adora academia, dançar e encarar desafios. Para saber mais, siga o perfil @kezianascimentooo no Instagram