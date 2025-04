é modelo e influenciadora digital. Dona dos títulos de Miss Bumbum 2024, Musa do Brasileirão 2023 e Musa do Goiás 2022, a gata dá dicas sobre beleza, moda e lifestyle no Instagram: @deboragoomesoficial. "Sou a loira mais cobiçada e desejada do famoso laranjinha Privacy. Até o momento, não achei nenhum homem que apague meu fogo... então chame o bombeiro!". Alguém duvida?