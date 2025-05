tem 36 anos e conquistou uma vaga na final do concurso Musa do Brasileirão 2025 como representante do Grêmio. A loura é apaixonada por um pagode com os amigos e adora passear na orla do Guaíba para tomar um chimarrão no pôr do sol. Para saber mais, basta seguir o perfil @ilsa_maravilha no Instagram