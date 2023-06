Símbolo de poder atingido

Para especialistas em segurança pública, a destruição do caveirão foi um ataque ao símbolo de poder da segurança pública. "O caveirão é considerado, até então, um símbolo de poder e de superioridade, estando à frente de todas as operações de incursão em comunidades. Ao destruir um caveirão da PM, os criminosos mandam um recado para a segurança pública do Rio: 'Nós não temos medo e temos condições de enfrentá-los nos nossos territórios'", opina o perito e psicanalista forense José Ricardo Bandeira, especialista em segurança pública.

E acrescentou: "O que aconteceu foi uma ação de guerrilha. Os criminosos desenvolveram técnicas para encurralar e bombardear o caveirão. Então, é um divisor de águas".

Nas redes sociais, o governador Cláudio Castro classificou o ataque como "inadmissível" e afirmou que ordenou a permanência da Polícia Militar na região para localizar os autores.