Festejos juninos começam neste fim de semana na Feira de São Cristóvão

O São João do Rio de Janeiro já começou. Por toda a cidade estão programadas festas, com comidas e danças típicas da região Nordeste. Na Feira de São Cristóvão, as celebrações terão início neste sábado (10) e se estenderão até o início de agosto. Os ingressos custam R$ 10.



De acordo com os organizadores do evento, mais de 30 quadrilhas devem se apresentar no pavilhão, nos três meses de festa. Entre as atrações estão as quadrilhas Caruaru, Geração de Ouro e Gonzagão do Pavilhão.

Já na segunda-feira (12), a feira terá o Arraiá dos Namorados. Essa é uma iniciativa que busca celebrar a cultura nordestina e proporcionar momentos especiais para os apaixonados. O evento contará com atrações musicais ao vivo, apresentações de quadrilhas juninas e uma variedade de comidas típicas da região. O evento tem início às 18h e vai até às 3h da terça-feira (13).

Uma das grandes atrações do Arraiá dos Namorados será a "Barraca do Beijo", um espaço reservado para fazer a alegria dos apaixonados. Neste local, os casais poderão se divertir e aproveitar o clima de amor, desfrutando de momentos únicos e especiais. Além disso, será um lugar ideal para tirar selfies e registrar memórias inesquecíveis.



O São João da Feira de São Cristóvão é considerado um dos eventos mais tradicionais do gênero na cidade. E, em 2023, promete ser o mais animado dos últimos anos. Além de consumir a gastronomia especial, os visitantes poderão dançar ao som de bandas de diversos ritmos, trios de forró de pé de serra, e assistir a belas e animadas apresentações de quadrilhas.

Especial- Feira de São Cristóvão, nesta terça-feira(25). Na foto- Marcus Lucenna Cleber Mendes/Agência O Dia

Programação fechada o momento

Sábado: 10/06



14h - Quadrilha Caruaru



20h - Quadrilha Gonzagão do Pavilhão



Domingo: 11/06



14h - Quadrilha Gonzagão do Pavilhão

16h Quadrilha Geração de Ouro

Sexta-feira: 16/06



21h - Quadrilha Gonzagão do Pavilhão



Sábado: 17/06



14h - Quadrilha Gonzagão do Pavilhão



20h - Quadrilha Molecada que Agita



Domingo: 18/06



14h - Quadrilha Gonzagão do Pavilhão



16h - Quadrilha Corações Unidos