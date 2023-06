Mercado com 11 lojas no Parque Susana Naspolini é inaugurado em Realengo

O Prefeitura do Rio entregou, nesta sexta-feira (9), as obras de 11 lojas no Parque Realengo Susana Naspolini, na Zona Oeste. Esta é a primeira benfeitoria a ficar pronta na área de lazer que, quando estiver completa, terá cerca de 77 mil metros quadrados. O investimento na construção é de aproximadamente R$ 72 milhões.



O Parque Realengo está sendo erguido na esquina das ruas General Raposo e Carlos Venceslau, em um antigo terreno do Exército. As lojas construídas têm 9 metros quadrados cada uma e foram montadas lado a lado, como um mercado popular, para organizar o comércio existente anteriormente na área.

Próximo ao mercado há um espaço multiuso que poderá receber feiras e eventos, entre outras atividades. O Parque Susana Naspolini também apresenta inéditas soluções para adaptar a cidade aos desafios das mudanças climáticas, como ilhas de calor e inundações.



''O parque vai melhorar a temperatura da região, não vão mais ouvir o meteorologista falar que a temperatura mais alta é a de Bangu. A gente fica brincando, mas isso muda de fato a vida das pessoas. Hoje é só um pequeno aperitivo da grande mudança que vai acontecer aqui'', disse o prefeito Eduardo Paes (PSD).



A área ganhou o nome de Susana Naspolini, em homenagem à jornalista que sempre se destacou pela competência no exercício da profissão e pela sintonia com a população carioca. Carismática, Susana fazia reportagem comunitária de grande relevância para a população, auxiliando a administração pública a otimizar a prestação dos serviços em benefício dos cariocas.



O local será a maior área de lazer da região e é uma das metas do Planejamento Estratégico da Prefeitura do Rio até 2024, além de ser uma antiga reivindicação dos moradores. O projeto prevê um espaço verde que seja ponto de referência, qualificando o local e elevando a qualidade de vida da população.

O parque foi desenvolvido para beneficiar não apenas o bairro, mas alcançar uma área ainda maior da Região Metropolitana, considerando a proximidade com a Transolímpica.