Pista de atletismo do Miécimo da Silva é reformada

Rio - A nova pista de atletismo do Centro Esportivo Miécimo da Silva, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio, foi inaugurada pela prefeitura, nesta sexta-feira (9). São 400 metros de comprimento e oito raias em piso sintético vermelho, com homologação para competições internacionais.

Além da instalação do novo piso sintético, houve limpeza das canaletas de drenagem e colocação de novas grelhas de concreto no entorno da pista. Também foi trocada a grama do campo na faixa de um metro adjacente à pista para nivelamento. Os investimentos chegaram a R$ 3,4 milhões.

"A reforma da pista e a melhoria da estrutura do Miécimo como um todo são mais uma conquista. Temos a pista de novo, em perfeitas condições e com homologação para competições internacionais, e um equipamento esportivo municipal oferecendo as melhores condições para a prática de atividades físicas", comemorou o secretário municipal de Esportes do Rio, Guilherme Schleder. O prefeito Eduardo Paes também participou da inauguração.

Precursora do atletismo homenageada

A nova pista receberá o nome da ex-atleta e professora Jurema Henrique da Silva, que morreu em 2020. Precursora do atletismo no Miécimo da Silva, a atleta foi campeã sul-americana de salto em altura, em 1971. Em 1975, bateu o recorde brasileiro na modalidade, pulando uma altura de 1,77m.

Ela participou dos Jogos Pan-Americanos do México, em 1975, e carregou a tocha olímpica durante o revezamento, em 2016. A professora também foi responsável por coordenar uma das melhores equipes de atletismo do Brasil, além de ter sido treinadora do Criciúma, do Vasco e da Polícia Militar do Rio, onde trabalhava com paratletas.

O centro passou por outras reformas. A pista para salto com vara, por exemplo, recebeu dispositivo de acoplamento, e o obstáculo regulável do poço de salto foi substituído. Também foram reformadas as caixas de areia e a pista de salto triplo, com implantação de novas tábuas de impulsão. A área destinada ao arremesso de peso ganhou círculos metálicos; e, de disco e martelo, uma nova gaiola de proteção. Também foram reformados dois campos de grama sintética.

Com as melhorias, a pista passa a ter a homologação Classe 2, concedida pela Associação Internacional das Federações de Atletismo (International Association of Athletics Federations – IAAF). O certificado possibilita a realização de eventos e provas internacionais.

Sede do Pan de 2007 oferece atividades

O Miécimo da Silva foi uma das sedes dos Jogos Pan-americanos de 2007, no Rio, e recebeu competições de karatê, squash, futebol feminino e masculino, patinação artística e de velocidade.



Inaugurado em 1982, o equipamento é gerido pela Secretaria Municipal de Esportes e oferece diversas modalidades, como basquete, capoeira, futebol, ginástica rítmica, handebol, karatê, lambaeróbica, step, tênis e vôlei.

A faixa etária para participar das atividades é a partir dos 5 anos. Com a recuperação da pista de atletismo, a expectativa é melhorar as condições de treinamento da população e dos atletas que usufruem do equipamento público.