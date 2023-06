Um homem foi preso após confronto em São João de Meriti, na manhã de ontem. Militares do 21° BPM trocaram tiros com bandidos na Favela Trio de Ouro, em Vilar dos Teles, e após o fim dos disparos o suspeito foi pego com dois fuzis, uma réplica de fuzil, um colete balístico e um carro roubado. Uma mulher foi ferida por uma bala perdida.