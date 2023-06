Cardápio da pesada

A 11ª edição da Feira Nacional do Podrão agita Jacarepaguá hoje e amanhã, no estacionamento do Shopping Rio Office & Mall, na Freguesia. Com tema de festa junina, o evento tem cerca de 30 barracas com muitas comidas típicas, além de extensa programação com forró e brincadeiras. A entrada é gratuita.

A idealizadora, Suzanne Malta, disse que a feira conta com ingredientes da "verdadeira festa junina", mas sem deixar de lado a essência dos podrão. "Nessa edição de 'arraiá', a gente queria juntar os podrões do nosso evento com as opções típicas de festa junina. É uma reunião de comidas de rua bem diversificada", explicou.

O hambúrguer de 16 carnes do Fast Food Abecassis é uma das atrações principais. Para Dalto Abecassis, criador do lanche, o evento é ideal para quem gosta de novidades "ousadas". "São quatro pães, 16 carnes e 16 queijos. Dá para até quatro pessoas comerem". O preço? R$ 80".

Outro lanche prestigiado é o Cachorrão. Mede 1,20 m e custa R$ 90. "Normalmente, sete ou oito pessoas dividem. Só vi uma vez comerem sozinho. O cara saiu andando normal, só não sei o que aconteceu depois", brinca Filipe Machado, dono da barraquinha.

A personal organizer Vanessa Assunção, de 34 anos, escolheu um cachorro-quente de 30 cm. "É a primeira vez que eu venho. Esse forrozinho está maravilhoso, e o difícil é escolher a comida porque tem muita opção", elogiou.

Além da farra gastronômica e cultural, haverá hoje e amanhã um concurso de melhor fantasia caipira (homem e mulher). O shopping fica na Estrada do Gabinal, 313.