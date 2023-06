santo do dia

SÃO EDUARDO POPPE

Nascido em uma família humilde e trabalhadora na Bélgica, em 18 de dezembro de 1890, com o nome completo de Eduardo João Maria Poppe, era o terceiro de onze filhos. Convivia desde a infância com uma doença congênita no coração. Por este motivo, foi obrigado a viver numa poltrona ainda muito jovem. Ele escreveu sua extensa e notável bibliografia catequética com ênfase na Eucaristia. Aos 34 anos de idade, o padre Eduardo Poppe morreu repentinamente. O Papa João Paulo II o beatificou em 1999 e o nomeou "Pedagogo da Eucaristia"