Quando é que a polícia vai parar de fingir que trabalha e, finalmente, vai começar a cumprir o seu dever legal no Centro da cidade do Rio? É um absurdo a quantidade de ladrões, não temos paz. Cinelândia, Largo da Carioca, Avenida Presidente Vargas. A qualquer hora do dia somos atacados e ficamos sem celular, carteira e etc. Isso quando não roubam a vida. Precisamos de segurança.