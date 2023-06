Marinha abre visitação gratuita ao navio Cisne Branco na Zona Portuária do Rio

Rio - Como parte das comemorações do Dia da Marinha, celebrado neste domingo (11), a Marinha do Brasil realiza diversos eventos. Entre sexta (9) e terça-feira (13), o navio-veleiro Cisne Branco estará aberto para visitação gratuita das 11h às 17h, próximo ao Museu do Amanhã, na Zona Portuária do Rio.

A partir de quinta-feira, o navio seguirá até o Espaço Cultural da Marinha, localizado no Boulevard Olímpico, e ficará aberto para visitas no período de 16 a 18 de junho. Nesses dias, a entrada custará R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) e o visitante poderá conhecer outras atrações, como o submarino-museu Riachuelo, o helicóptero-museu Sea King e o navio-museu Bauru.

Neste domingo, a partir das 8h35, a Marinha também preparou a Parada Naval e Aeronaval, que terá início no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste, e seguirá pela orla até o Leme, na Zona Sul. Ao final, os navios permanecerão nas proximidades da enseada de Copacabana, Flamengo, Icaraí e Piratininga, até a manhã de segunda-feira. Em frente ao hotel Copacabana Palace, haverá uma exposição de veículos blindados do Corpo de Fuzileiros Navais.

O desfile contará com 12 navios, além de duas aeronaves do modelo UH-12, o Esquilo; dois UH-15, o Super Cougar; um SH-16, Seahawk; um AH-11B, o Wild Lynx, e duas aeronaves de asa fixa AF-1, o Skyhawk.

O Dia da Marinha celebra a vitória brasileira na Batalha Naval do Riachuelo, que aconteceu há 158 anos. O evento é considerado decisivo na Guerra da Tríplice Aliança, também conhecida como Guerra do Paraguai, ocorrida entre 1864 e 1870. A Tríplice Aliança era formada pelo Império do Brasil, Argentina e Uruguai, países que derrotaram o Paraguai no maior conflito armado internacional da América Latina.

Navio Cisne Branco

Conhecido como a "Embaixada Brasileira no Mar", o Cisne Branco exerce funções diplomáticas e de Relações Públicas, tendo como missão representar o Brasil em grandes eventos náuticos nacionais e internacionais. O navio também tem o objetivo de fomentar a mentalidade marítima em nossa sociedade, apresentar a cultura e as tradições navais, além contribuir para a formação marinheira.

O Navio-Veleiro de três mastros foi construído na Holanda por encomenda da Marinha e visava as comemorações alusivas aos 500 Anos do Descobrimento do Brasil. A embarcação, com 76 metros de comprimento e 48 metros de altura, acomoda uma tripulação de 59 marinheiro e atinge a velocidade máxima de 32 Km/h.