Patrimônio Histórico Nacional, Igreja de Nossa Senhora da Lapa dos Mercadores será reaberta neste sábado

Após quatro anos fechada, a Igreja de Nossa Senhora dos Mercadores da Lapa, na Rua do Ouvidor, no Centro, será reaberta neste sábado (10), às 18h. O local, que foi inaugurado em 1750, passou por uma grande reforma.

A igreja havia sido interditada pela Defesa Civil depois que um pedaço da fachada despencou na calçada. Agora, ela receberá missas todos os sábados e domingos, às 12h. Nos dias de semana, as portas ficarão abertas para visitação, de 8h às 15h.





fotogaleria Nomeado Comissário Administrativo pela Arquidiocese, Cláudio André de Castro falou sobre o trabalho de recuperação. "A gente considera essa reabertura como uma espécie de novo milagre na Rua do Ouvidor. O Centro do Rio está passando por um processo de reavivamento. A região precisava da igreja aberta, uma igreja para os mercadores. Sou empresário, isso nada mais é do que outro nome para mercador'', disse Cláudio.

Cláudio é diretor de uma corretora de imóveis, além de ser Cavaleiro da Ordem Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém. Para conseguir recursos para as obras, o empresário contou que teve ajuda de diversos empresários, além da colaboração de voluntários.

Foram feitas obras para a recuperação da fachada, das instalações elétricas e hidráulicas, descupinização e retirada da vegetação que brotou em colunas e paredes. Todo o mobiliário e obras de arte remanescentes da igreja também passaram por uma revitalização.

O templo tem traços nos estilos rococó e barroco, o que faz do templo uma verdadeira pérola histórica, cultural e devocional da fé católica. O sino restaurado e funcionando, batendo de hora em hora, informa que a Igreja está novamente com suas portas abertas, para receber fiéis e turistas para rezar e participar das celebrações das missas.

A missa de reabertura está marcada para as 18h. A Igreja de Nossa Senhora da Lapa dos Mercadores fica na Rua do Ouvidor, 35, na esquina com a Rua do Arco do Teles.



Rica história

O nome original da igreja era Igreja de Nossa Senhora da Lapa. O local ganhou a adição ''dos mercadores'' devido à presença de muitos comerciantes na região. A igreja desempenhou um papel importante na vida religiosa da comunidade local ao longo dos séculos. Ela foi local de celebração de missas, batismos, casamentos, além de abrigar festividades religiosas e devoções populares.

O templo guarda uma bala de canhão que atingiu sua torre durante a Revolta da Armada, em 1893. Na ocasião, a imagem de Nossa Senhora da Fé caiu de uma altura de 25 metros, sem sofrer grandes danos, tendo quebrado apenas parte de dedos da mão.

O local é uma das primeiras construções tombadas no Rio pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).