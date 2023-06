Com lotação máxima, terceira noite da Festa do Tomate é sucesso de público

Ontem (09), a Festa do Tomate de Paty do Alferes teve mais um dia histórico, com lotação máxima, marcado como uma das noites mais animadas do evento que está em sua 33ª edição. O DJ Alok iniciou a noite no palco principal com seu eletrônico e muitos efeitos especiais, divertindo o público.

Outro destaque da noite foi o cantor João Gomes, com seu repertório recheado de sucessos. Mantendo a animação nas alturas, Mc Cabelinho encerrou a noite com muito funk e rap. Um dos destaques da novela global "Vai na Fé", o cantor manteve a animação do público até o fim.



Na noite deste sábado (10), com ingressos esgotados, Zé Neto & Cristiano e Dennis se apresentam na maiore festa do interior do estado. No domingo (11), véspera do dia dos namorados, o romantismo de Gustavo Mioto encerra a Festa do Tomate, com entrada franca. O evento é uma realização da Prefeitura de Paty do Alferes e produção da Vivere Entretenimento