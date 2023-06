As ruas do bairro de Cordovil estão tomadas por ondas de assaltos. Nesta última semana, nas imediações da Rua Capitão Cruz, foram cerca de oito roubos de veículos, sem contar os roubos que são cometidos contra os pedestres. Teve inclusive assalto em frente a escolas públicas, no horário de saída das crianças. Um absurdo. Não se vê policiamento pelo nosso bairro, por isso os bandidos estão fazendo a festa.