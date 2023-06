Os assaltos na Bacia do Éden, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, estão demais. Os moradores do local não aguentam mais a violência e os constantes roubos que estão acontecendo. Os crimes são praticados a qualquer hora do dia ou da noite. Os bandidos roubam de carro, moto, bicicleta e até a pé. É muita covardia. Vamos viver até quando nessa insegurança? Cadê o policiamento? Pedimos socorro!